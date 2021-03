Capela ainda acredita na subida

Depois dos triunfos frente a Sp. Covilhã e Arouca, o Penafiel encara o jogo com o Vilafranquense com o objetivo de ascender ao 5º lugar da Liga Sabseg. Com os durienses em alta, Capela não quer colocar limites à ambição da equipa.

"O que podemos dizer em relação ao futuro é o que temos feito, sempre com dedicação máxima. Acreditamos que podemos ganhar todos os jogos. Vamos lutar pela melhor classificação possível. Se der para subir, melhor. Se não, iremos dar sempre o melhor dentro de campo", referiu o jogador, após o jogo com o Arouca, no que assumiu ter sido um regresso especial ao clube no qual se formou.

Mostrando-se confortável como central (é médio de origem), Capela deixou ainda muitos elogios a Pedro Ribeiro: "A vinda do míster trouxe uma forma de jogar diferente ao que estamos habituados no futebol. Passámos por um momento de aprendizagem e agora estamos perfeitamente identificados."

Carlos Pinto confiante

No Vilafranquense, Carlos Pinto mostra segurança. "Estamos confiantes e motivados. Acreditamos muito no nosso trabalho, nestes jogadores e nesta estrutura", afirmou.