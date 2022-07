Adílio Santos a caminho do Penafiel

Adílio Santos, extremo que entrou no último ano de contrato de Arouca, vai ser reforço do Penafiel, sabe. Está assim encontrado um dos dois avançados que o técnico Filipe Rocha tinha indicado, em declarações à Lusa, que ainda estavam para chegar.Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, a transferência do brasileiro de 28 anos para os durienses será definitiva, com o Arouca a garantir uma percentagem das mais valias numa futura venda do jogador.No Arouca desde 2017/18, Adílio foi um dos heróis do regresso do clube à 1ª Liga. Na época passada, contudo, perdeu espaço no plantel de Armando Evangelista e fez apenas 12 jogos, tendo sido emprestado ao Ac. Viseu, em janeiro, onde fez 13 partidas e marcou um golo.