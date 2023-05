Agressão de Robinho vale dois jogos de suspensão

O lateral-direito Robinho, do Penafiel, foi castigado com dois jogos de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão na partida frente ao Tondela, que os durienses acabaram por vencer.Segundo o relatório do árbitro, Robinho "agrediu um adversário com uma cabeçada, acertando-lhe na cabeça quando a bola não estava a ser disputada por nenhum dos atletas". Além dos jogos de castigo, o jogador, de 25 anos, foi ainda multado em 429 euros.Assim sendo, Robinho não joga mais esta época, ficando de fora das opções de Hélder Cristóvão para as duas jornadas da Liga Sabseg que faltam disputar.