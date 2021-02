Alan Schons acerta rescisão de contrato com o Penafiel

Alan Schons já não é jogador do Penafiel. O médio, de 27 anos, chegou a acordo com o clube duriense e acertou a rescisão de contrato.





Schons chegou ao Penafiel no início da temporada passada e o seu vínculo contratual terminava no final da presente época. Agora, o brasileiro, que em 2020/21 só realizou um jogo, é um jogador livre.Para além do Penafiel, Alan Schons representou ainda o Moreirense em Portugal.