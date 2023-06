António Gaspar Dias: «Na 2ª Liga todas as equipas querem subir e o Penafiel não é diferente»

À margem da tomada de posse de Pedro Proença, António Gaspar Dias, presidente do Penafiel, falou à imprensa sobre os objetivos dos durienses para 2023/24."Esperamos equipas muito fortes e com investimentos avultados. Na 2ª Liga todas as equipas querem subir e o Penafiel não é diferente, quer subir e vai bater-se para isso. Nos últimos anos temos andado um bocadinho discretos, mas lembro-vos que em 2013/14 éramos discretos e acabámos por subir. Quem sabe se este ano não é assim?", vincou, assumindo ainda que, à imagem de outras equipas, o Penafiel terá várias novidades neste mercado de transferências.Os durienses terminaram a última edição da Liga Sabseg no 12.º lugar.