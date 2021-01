Belenenses SAD empresta Robinho ao Penafiel

O Penafiel, da 2.ª Liga, contratou o avançado Robinho, por empréstimo do Belenenses SAD, até ao final da presente temporada, anunciou esta terça-feira o clube nortenho nas redes sociais.

O avançado, de 23 anos, somou apenas quatro jogos pela formação principal dos 'azuis' esta época, a que se somam outras quatro partidas pelos sub-23, da Liga Revelação, e outros dois encontros pela equipa B, do Campeonato de Portugal.

Robinho vai reencontrar o treinador Pedro Ribeiro nos penafidelenses, que o orientou nos sub-23 do Belenenses SAD e promoveu a sua estreia na equipa principal, quando assumiu o cargo deixado vago por Silas, em setembro de 2019, perfazendo um golo em 15 jogos na anterior temporada.

O futebolista dividiu a sua formação entre Linda-a-Velha, Sporting e Académica, estreando-se como sénior pelos primeiros, nas divisões distritais de Lisboa, tendo ingressado uma temporada no Sacavenense, antes de assinar pelo Belenenses SAD.

O Penafiel ocupa o quinto lugar da 2.ª Liga, com 24 pontos, a três do Feirense, em lugar de 'play-off', e a sete dos dois primeiros lugares, que dão acesso direto ao escalão máximo do futebol português.