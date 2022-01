O Penafiel tem um encontro importante agendado para segunda-feira, no caso frente ao Casa Pia, sendo que Filipe Rocha prepara o jogo depois de ter recebido uma boa notícia. Após várias semanas de ausência, Bruno César foi reintegrado sem limitações no treino desta quinta-feira.Apesar de a sua utilização na partida de segunda-feira não ser um dado provável, a verdade é que este é um passo importante no sentido de o internacional brasileiro se aproximar do regresso aos relvados. O camisola 10 dos durienses não joga desde 12 de setembro.Noutro âmbito, João Amorim, Silvério e Gustavo Henrique realizaram treino condicionado. Por seu lado, Ludovic fez tratamento e não participou na sessão de trabalho.