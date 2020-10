Bruno César já veste as cores do Penafiel

Bruno César foi oficializado como reforço do Penafiel esta segunda-feira, confirmando assim a notícia avançada por Record há alguns dias. O jogador, de 31 anos, chega aos durienses por empréstimo até ao fim da época do Vasco Gama.





O ingresso de Bruno César no Penafiel marca o regresso do internacional brasileiro a Portugal. Chegado ao nosso país em 2011/12, para representar o Benfica, o médio-ofensivo conta ainda com passagens por Estoril e Sporting.Bruno César assume-se assim como mais uma opção para o processo ofensivo do técnico Pedro Ribeiro. O Penafiel soma três vitórias e duas derrotas até ao momento.