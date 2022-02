Bruno César regressou aos relvados cinco meses depois

Sem jogar desde setembro, Bruno César somou, na derrota por 3-0 do Penafiel frente ao Nacional, no domingo, os primeiros minutos desde que regressou da lesão muscular que o afastou dos relvados durante cinco meses.O brasileiro, que fez parte do processo de recuperação no seu país de origem, tinha regressado aos treinos no final de janeiro e figurado na ficha de jogo nos duelos dos durienses diante do Casa Pia e do Trofense, não tendo, no entanto, chegado a sair do banco nessas partidas.Figura importante do Penafiel durante a vigência de Pedro Ribeiro, o jogador de 33 anos somou duas assistências nos cinco jogos que realizou esta época antes de se lesionar. Na temporada passada, 'chuta-chuta' participou em 26 encontros, apontando cinco golos e somado outras tantas assistências.Bruno César procura agora reencontrar a boa forma e voltar a ganhar protagonismo na formação atualmente comandada por Filipe Rocha.