O Penafiel anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Bruno Pereira, lateral-esquerdo que atuava no Pedras Salgadas. O jovem assinou um contrao válido para as próximas duas temporadas com o conjunto duriense.Com passagem pelo FC Porto nos escalões de formação, o jogador, de 24 anos, representou o Ac. Viseu, Eléctrico, Sertanense, Gafanha, Armacenenses, Benfica e Castelo Branco e o já referido Pedras Salgadas no escalão sénior. Na temporada passada, Bruno Pereira alinhou em 23 jogos e apontou dois golos.O jovem assume-se assim como o quinto reforço dos penafidelenses para 2022/23, isto depois de Rúben Freitas, João Oliveira, Diogo Batista e Adriano Castanheira já terem sido apresentados.