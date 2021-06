Caio Secco é reforço para a baliza do Penafiel

Tal como já havia sido anunciado por Carlos Pereira, presidente do Marítimo, e noticiado por Record, Caio Secco é reforço do Penafiel. O guarda-redes brasileiro, que acertou a rescisão com os insulares, foi apresentado esta terça-feira como jogador dos durienses.





Chegado a Portugal em 2017, o guardião, de 30 anos, representou o Feirense durante três temporadas, isto antes de rumar ao Marítimo em 2020/21. Na época que agora finda, Caio Secco fez cinco jogos pela equipa principal e um pelos sub-23.Caio Secco é o oitavo reforço do Penafiel, seguindo-se a Nuno Macedo (ex-Estoril Praia), Edson Farias, Ruca (ambos ex-Feirense), Silvério (ex-Académica), Zé Valente (ex-Estoril Praia), Roberto (ex-Chaves) e Feliz Vaz (ex-Feirense).