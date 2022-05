Caio Secco eleito guarda-redes de abril da Liga Sabseg

Caio Secco, guarda-redes do Penafiel, conquistou o prémio de guarda-redes do mês de abril da Liga Portugal SABSEG, com um total de 29,01% dos votos dos treinadores principais da competição.O brasileiro, que já tinha alcançado a distinção no passado mês de setembro, foi totalista nos cinco encontros da prova durante o período em avaliação, no qual o Penafiel somou quatro vitórias e um empate, tendo consentido apenas um golo. O guarda-redes de 31 anos, é, a par de Johnatan, do Rio Ave, um dos jogadores que não falhou qualquer minuto do campeonato.No segundo lugar ficou Paulo Vítor (Chaves), com 21,60% dos votos, enquanto Jhonatan (Rio Ave) completou o pódio, com 12,96% das preferências.Autor: T.G.