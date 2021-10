Caio Secco eleito o melhor guarda-redes de setembro da Liga Sabseg

Caio Secco, guarda-redes do Penafiel que apenas tinha sofrido quatro golos até à última jornada, conquistou o prémio de melhor guarda-redes referente ao mês de setembro.





O guardião conquistou 22,84% dos votos de todos os treinadores da Liga Sabseg, com os nulos obtidos diante do Nacional e do Sp. Covilhã, os jogos dos durienses durante o mês passado.Igor Rodrigues, do Feirense, e Jhonatan, do Rio Ave, ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.