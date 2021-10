Caio Secco: «Estamos no caminho certo para alcançar os nossos objetivos»

Com a folha limpa em todos os jogos da Liga Sabseg durante o mês de setembro, Caio Secco, guardião brasileiro do Penafiel, recebeu a distinção de melhor guarda-redes da competição nesse período e, em declarações ao canais da Liga, reconheceu a responsabilidade acrescida que o prémio traz e mostrou-se otimista em relação à época dos durienses.





"Depois de receber um prémio individual, a responsabilidade aumenta um pouco mais e, por isso, eu tenho de continuar a trabalhar sempre mais. E julgo que estamos no caminho certo para alcançar os nossos objetivos a nível coletivo", afirmou o guarda-redes de 30 anos.Como não poderia deixar de ser, no momento da receção do prémio, Caio Secco apressou-se a partilhar o mérito com os colegas de equipa, referindo que o mesmo é um reconhecimento "de que o trabalho está a ser bem feito" e apontou "o trabalho de todo o grupo" como o segredo para os zero golos sofridos durante o mês.