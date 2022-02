Capela supera melhor registo da carreira em termos de golos

Para além do triunfo frente ao Trofense, o último jogo do Penafiel ficou marcado por outro aspeto positivo para a equipa duriense. Capela, um dos jogadores mais experientes do plantel, apontou o terceiro golo na temporada, superando assim o seu melhor registo da carreira.Com os tentos ao Trofense, ao Varzim e ao Casa Pia, o jogador, de 36 anos, suplantou a marca de dois golos alcançados na mesma temporada 2013/14, na altura ao serviço do Ac. Viseu. Depois ter jogado muitas vezes como defesa-central, Capela tem vindo a ser utilizado como médio-defensivo e está a capitalizar esse mesmo facto.No plano coletivo, os durienses jogam no próximo domingo frente ao Nacional.