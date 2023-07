Chaves é o adversário do Penafiel no jogo de apresentação aos sócios

O Penafiel vai apresentar oficialmente o plantel aos associados na terça-feira, dia 18 de julho, num particular com o Chaves, agendado para as 18 horas, no Estádio Municipal 25 de Abril.Os durienses escolheram o conjunto flaviense como adversário para o primeiro jogo da pré-época diante dos seus adeptos, sendo que os elementos que compõe o plantel para 2023/2024 serão apresentados um a um após o final da partida.Este será o segundo jogo de preparação dos durienses, com o primeiro a estar marcado para este sábado, em Paços de Ferreira.