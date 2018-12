Defesa mostra-se permeável

É verdade que os últimos três jogos do Penafiel foram repletos de emoção e golos, com reviravoltas à mistura, mas, para o técnico Armando Evangelista, os oito golos sofridos no mesmo período devem suscitar preocupação.Para se perceber o ‘anormal’ do elevado número de golos sofridos contra V. Guimarães B, Varzim e Farense, o Penafiel tem 16 golos encaixados no campeonato, ou seja, significa que em três jogos os durienses encaixaram o mesmo número de tentos sofridos nas dez jornadas anteriores.A derrota com o Farense, em casa, na última jornada, é que deixou as hostes penafidelenses desapontadas pelo resultado inesperado, depois das vitórias emotivas nos dois jogos anteriores. Os 18 golos marcados já mostram outro lado positivo dos números, algo que Evangelista quer manter.