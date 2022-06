Diogo Batista assina por três anos com o Penafiel

O Penafiel anunciou, este sábado, a contratação de Diogo Batista. O médio, de 22 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.Depois de dois anos ao serviço do Estoril, onde conquistou duas Liga Revelação e duas Taça Revelação, o jovem prepara-se assim para viver a sua primeira experiência no futebol profissional. Na temporada que agora finda, Diogo Batista apontou três golos em 27 partidas.Para além do ex-Estoril, o Penafiel já apresentou também Rúben Freitas.