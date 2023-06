Diogo Brito reforça sector defensivo do Penafiel

O Penafiel anunciou, esta terça-feira, a contratação do defesa Diogo Brito, que assinou um contrato válido até 2025. O central, de 24 anos, chega proveniente do Vianense, tendo sido peça importante na caminhada que terminou com a subida do clube à Liga 3.Antes da sua passagem pela equipa de Viana de Castelo, onde fez boa parte da formação, o defesa estreou-se como sénior no Valenciano, tendo depois uma breve passagem pelos sub-23 do Aves, onde conquistou a Liga e a Taça Revelação. Seguiu-se uma experiência na Grécia, no Episkopi, antes de voltar a Portugal, em 2020/21 pela porta do Vianense. Na época seguinte, representou a Sanjoanense, na Liga 3, antes de regressar novamente ao clube onde se formou.Diogo Brito é o quarto reforço assegurado para o plantel de Hélder Cristóvão, depois do lateral-esquerdo João Silva, do lateral-direito Miguel Maga e do médio Edu Pinheiro.