Edi Semedo reforça o Penafiel

Edi Semedo é reforço do Penafiel para as próximas duas épocas, anunciou esta quarta-feira o clube que compete na 2.ª Liga. O avançado, de 22 anos, estava vinculado ao Belenenses SAD, tendo jogado no Mafra na temporada passada.





Semedo já participou no treino desta quarta-feira e junta-se agora ao plantel às ordens de Pedro Ribeiro, onde terá a concorrência de Roberto e Ronaldo Tavares no ataque.