Edson Farias: «É gratificante saber que o trabalho tem sido reconhecido pelos treinadores»

O defesa do Penafiel Edson Farias foi o grande vencedor de abril, arrecadando os dois prémios de Defesa e Jogador do Mês da Liga Sabseg. O brasileiro de 30 anos recebeu, esta quinta-feira, no Estádio Municipal 25 de Abril, os troféus alusivos aos prémios."É gratificante saber que o trabalho tem sido visto e reconhecido pelos treinadores. É algo muito importante", começou por afirmar o jogador.Questionado sobre a influência do coletivo penafidelense na sua boa performance, Edson Farias garante que a equipa está à frente de qualquer individualismo: "Sem os meus companheiros de equipa esta distinção não seria possível, eles ajudam-me muito diariamente. Ainda assim, as vitórias que conseguimos são mais importantes do qualquer prémio individual."O defesa do Penafiel bateu Bruno Langa, do Chaves, e Zach, do Casa Pia, na corrida pelo prémio de Defesa do Mês. Já na distinção de Jogador do Mês, o lateral, que apontou quatro golos e assinou uma assistência pelos Durienses, deixou para trás os extremos Wellington e João Batxi, que alinham pelo Chaves.T.G.