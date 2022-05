Edson Farias eleito melhor jogador de abril na Liga Sabseg

Depois de já ter sido distinguido com o prémio de melhor defesa do mês de abril na Liga Sabseg , Edson Farias foi também eleito o melhor jogador durante esse mesmo período.Com 21,60 por cento dos votos, o defesa bateu a concorrência dos extremos Wellington e Batxi, ambos do Chaves, que amealharam 19,14 e 16,67% das preferências dos treinadores da competição.Durante o mês de abril, Edson Farias apontou quatro golos e assinou uma assistência, contribuindo para as quatro vitórias e um empate do Penafiel nesse período, com apenas um golo consentido.