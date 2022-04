Eleições no Penafiel agendadas para dia 7 de Maio

O Penafiel agendou uma Assembleia Geral Eleitoral para o próximo dia 7 de maio, entre as 10 e as 15 horas, no Estádio Municipal 25 de abril. A votos, vai apenas uma única lista encabeçada pelo atual presidente António Gaspar Dias.Foi também marcada uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 13 desse mês, onde serão apresentados, discutidos e votados os novos estatutos do clube.