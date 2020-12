Esperança por Bruno César

Bruno César continua a realizar trabalho condicionado devido a problemas físicos que o acompanham nos últimos tempos, mas há a possibilidade de recuperar a tempo do jogo de sábado de manhã, no terreno do Cova da Piedade.





O médio-ofensivo é uma peça muito importante na dinâmica da equipa de Pedro Ribeiro e, por falar nessa influência, refira-se que o primeiro golo do ‘chuta-chuta’ com a camisola dos durienses foi premiado. O golaço de livre em jogo frente ao Casa Pia foi eleito o melhor golo da Liga Sabseg durante o mês de novembro.Para além do internacional brasileiro, Vinícius também realiza treino condicionado. Por sua vez, Mateus continua entregue ao departamento médico e encontra-se, por isso, ainda afastado do relvado.