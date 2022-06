Filipe Cardoso oficializado no Penafiel

Uma das formações da 2ª Liga mais ativas no mercado de transferências até ao momento, o Penafiel, anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Filipe Cardoso, que se desvinculou recentemente do Marítimo. O médio assinou por duas épocas com os durienses.Chegado na época passada aos madeirenses, proveniente do Sp. Covilhã, o jogador de 28 anos nunca se conseguiu afirmar nos insulares, tendo sido emprestado, em janeiro, ao Ac. Viseu. Nos viseenses, o médio participou em 11 jogos.Antes de chegar aos serranos e à 2ª Liga, Filipe Cardoso esteve seis épocas no Coimbrões, clube onde fez boa parte da formação.