Filipe Ferreira renova com o Penafiel

O Penafiel anunciou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com o guarda-redes Filipe Ferreira para a renovação do contrato que ligava as duas partes. O guardião, de 26 anos, vai arrancar assim para a sua quinta temporada ao serviço dos durienses.Apesar dos já muitos anos de casa, Filipe Ferreira apenas no final da última época se assumiu como primeira opção na baliza do Penafiel, depois de Caio Secco ter sido relegado para segundo plano por estar de saída para o Moreirense, acabando a temporada com 14 partidas disputadas. Nas três épocas anteriores, tinha feito um total de seis jogos.