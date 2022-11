Filipe Rocha: «A Taça da Liga não é uma prova para o Penafiel»

Filipe Rocha, treinador do Penafiel, gostou da prestação da sua equipa, apesar da derrota no Estádio da Luz com o Benfica por 2-0. À Sport TV, o técnico lembrou a diferença de realidades entre as duas formações e apenas lamentou a desconcentração que levou aos dois golos sofridos.





"Um adversário moralizado, que vai numa série com grandes goleadas e está nitidamente confiante. Sabíamos que íamos ter tarefa difícil. Tentámos retardar ao máximo o primeiro golo do Benfica, na primeira parte também tivemos ocasiões para marcar e chegámos ao intervalo com um empate. Na segunda refrescámos e sofremos logo o golo que meteu o Benfica mais confortável e confiante. Tivemos uma situação que podíamos ter concretizado também. Fomos fazendo o melhor que podíamos, tivemos de substituir jogadores porque o ritmo é completamente diferente do da 2.ª Liga. Não tenho muito a apontr ao grupo, deram o que tinham perante um adversário forte.

Dois golos sofridos em dois minutos

"Aí esteve o erro maior deste jogo, uma equipa que tem de saber reagir ao golo sofrido, não pode baixar a cabeça e tem de acreditar. Assim deitámos tudo a perder com dois golos sofridos.

Qual é o sentimento com que sai?

"A Taça da Liga não é uma prova para o Penafiel nem para equipas como o Penafiel. Há equipas muito mais fortes que são candidatas. A tarefa seria muito dificil, com um jogo fora e outro aqui na Luz. Vamos continuar a preparar a equipa para o início do campeonato."