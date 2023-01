Filipe Rocha já não é treinador do Penafiel. O técnico, de 50 anos, que estava na segunda época à frente da equipa, não resistiu à derrota em casa do Leixões (2-1), este domingo."A administração do Futebol Clube Penafiel chegou a acordo para a rescisão do contrato do Treinador Filipe Rocha, bem como da sua equipa técnica. A administração agradece todo o empenho, profissionalismo e deseja as maiores felicidades e sucessos desportivos para o futuro", pode ler-se em comunicado.Filó chegou a meio da temporada transata e deixa agora o Penafiel na 11ª posição da Liga Sabseg, com 22 pontos ao cabo de 18 jornadas.