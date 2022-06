Filipe Rocha renova por mais uma temporada com o Penafiel

Tal comoavançou na sua edição de hoje, Filipe Rocha vai continuar no comando técnico do Penafiel, com os durienses a confirmarem, esta quarta-feira, a renovação do treinador por mais uma temporada.Relembre-se que o técnico de 50 anos chegou ao clube em janeiro, depois da saída de Pedro Ribeiro. Nos 18 jogos à frente do clube, Filipe Rocha somou oito vitórias, quatro empates e seis derrotas, conduzindo o Penafiel até um tranquilo 7º lugar na Liga Sabseg, com os mesmos pontos do Nacional, que terminou uma posição acima.Com esta renovação, o técnico terá assim oportunidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos seis meses e estar envolvido em todos os processos da preparação para a época 2022/23.