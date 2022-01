Filipe Rocha é o escolhido para suceder a Pedro Ribeiro no Penafiel

O Penafiel está em negociações muito avançadas com Filipe Rocha. A oficialização do acordo com o treinador deverá ser feita ainda esta quarta-feira.Record sabe que o Penafiel chegou a ponderar a contratação de Carlos Pinto, mas os valores envolvidos inviabilizaram contratação.Pedro Ribeiro deixou o comando técnico do Penafiel no dia 30 de de dezembro. A rescisão surgiu após duas derrotas consecutivas do Penafiel no campeonato, diante do Estrela da Amadora (0-2) e do FC Porto B (3-1), num percurso algo irregular para as ambições de subida da equipa. Pedro Ribeiro já foi oficializado na Ac. Viseu.