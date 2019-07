Gleison já defrontou o Berço

No último jogo de preparação antes do primeiro desafio oficial, os durienses perderam, esta tarde, com o Berço, em Guimarães, por 1-0. Gleison estreou-se como reforço depois de garantida a sua contratação por empréstimo junto do Portimonense até ao final da temporada, voltando ao clube que representou há duas épocas. Um desejo de Miguel Leal correspondido pela direção do clube, mas é esperada mais uma mão cheia de reforços.





O médio Vasco Braga abandonou o relvado na partida da última segunda-feira frente ao Lourosa com muitas queixas num joelho e o clube indicou ontem que o jogador ainda está à espera dos resultados dos exames para aquilatar a dimensão da lesão. O que é certo é que a situação está a preocupar os responsáveis durienses e naturalmente o próprio jogador.