Golo de Édi Semedo ao Trofense foi o melhor de setembro na Liga Sabseg

O remate de fora da área de Édi Semedo, na vitória do Penafiel na receção ao Trofense, venceu a votação e foi eleito o golo do mês de setembro na Liga Sabseg. O tento teve assistência de Roberto e colocou a sua equipa a vencer por dois golos, num jogo que terminou 3-0.Para conseguir esta distinção, o avançado brasileiro bateu a concorrência de dois remates certeiros de Nené, do Vilafranquense, e ainda de Telmo Arcanjo (Tondela), Kodisang (Moreirense), Witi (Nacional) e João Paredes (Feirense).