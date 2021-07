Golo de Roberto vale triunfo do Penafiel sobre o Pevidém

O Penafiel realizou mais um jogo de pré-época na manhã deste sábado, tendo vencido o Pevidém por 1-0. O tento do conjunto duriense foi apontado por Roberto.





A formação penafidelense continua assim a preparar o arranque oficial da temporada. O primeiro jogo do Penafiel é no dia 25 de julho, em casa, frente ao Moreirense.A equipa comandada por Pedro Ribeiro tem sido uma das mais ativos em termos de reforços na 2ª Liga. Até ao momento, o clube assegurou as contratações de Caio Secco, Nuno Macedo, Ruca, Silvério, Edson Farias, Zé Valente, Roberto e Feliz.