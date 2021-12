Gonçalo Loureiro: «As equipas da 2ª conseguem bater-se com as da 1ª Liga»

Gonçalo Loureiro garantiu que o Penafiel realizou um bom jogo ante o Sporting, apesar da derrota, naquele que foi uma demonstração de força de uma formação do segundo escalão do futebol nacional"Foi um jogo muito bom da nossa parte, batemo-nos bem, criámos oportunidades, tal como eles, mas sabemos que era o Sporting, invicto [internamente]. Demonstrámos que as equipas da segunda conseguem bater-se com as da primeira", começou por frisar à Sport TV. "Nós acreditámos que era possível até ganhar, seria bom para nós, não conseguimos e temos de seguir em frente", adiantou ainda.O central português, 21 anos, analisou também o que pode significar, a nível pessoal, um jogo com o Sporting. "É sempre uma boa montra jogar contra o Sporting, foi um bom jogo e a equipa ajudou a isso. O nosso foco é, agora, o campeonato e é aí que temos de lutar, para tentar subir", declarou.