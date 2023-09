Hélder Cristóvão após a vitória em Valadares: «Jogos da Taça são sempre complicados...»

Hélder Cristóvão ficou satisfeito com a vitória do Penafiel em casa do Valadares Gaia , apesar de ter sido necessário recorrer aos penáltis para ultrapassar a 2.ª eliminatória. Em declarações exclusivas a, a seguir à partida, o treinador do Penafiel vincou a mentalidade do seu plantel."É um jogo de taça, entre uma equipa de um escalão superior que vem jogar a casa de outra de um escalão inferior. Uma equipa bem organizada, estruturada, e a querer muito ganhar. Igualamos a crença deles nos duelos e na agressividade, mas também no respeito pelo adversário. Conseguimos isso essencialmente na primeira parte. Na segunda parte, fizemo-los acreditar que o era possível correr atrás do resultado e, com algum demérito nosso, eles empatam no fim, mas depois fizemos correções e creio que fomos muito superiores na parte do prolongamento. Os penáltis acabam por ser um prémio para a equipa do Valadares e eu só tive que transmitir tranquilidade aos meus jogadores e para terem personalidade. Os jogos de taça são sempre complicados, mas conseguimos passar e isso é realmente o que mais importa.""Vamos ver, mudamos alguns jogadores no início, outros não estava à espera que jogassem tanto tempo, mas o próximo jogo também é só segunda-feira. Vamos ter uma semana longa para gerir e vamos ter algum cuidado com os jogadores que se mostrarem mais desgastados.""As ambições continuam iguais. Era fundamental passar, queríamos esse prémio e os jogadores querem apanhar equipas superiores, outros palcos, outras velocidades. Vamos ver o que a sorte nos traz. É um pouco isto, é continuar, três jogos sem perder, nos últimos seis jogos oficiais só sofremos golos em duas partidas, uma delas a jogar com nove elementos. Mas somos uma equipa compacta, muito humilde e que luta para vencer. A ambição é continuar.""Nós tivemos 50% de tempo útil contra o Santa Clara. Isso é uma média muito superior a clubes da Segunda Liga e até da Primeira Liga. O que aconteceu nos Açores foram faltas, se forem ver a ficha, existem mais cartões amarelos para o Santa Clara, portanto nem eu, nem os meus jogadores estamos preocupados com esse ponto de vista."