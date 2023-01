Hélder Cristóvão é o novo treinador do Penafiel. O técnico português rende no cargo Filipe Rocha, que deixou a equipa no último domingo após a derrota com o Leixões (2-1).O treinador, de 51 anos, estava sem clube desde que deixou os sauditas no Al-Hazm, em 2021/22. Trata-se de um regresso a Portugal do antigo internacional português. Hélder já havia orientado o Benfica B durante cinco temporadas.Refira-se que o Penafiel figura no 11º lugar da Liga Sabseg, contabilizando 22 pontos em 18 jornadas.