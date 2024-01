Hélder Cristóvão: «Não vamos dar a eliminatória de mão beijada»

O Penafiel não perde há três jornadas na 2.ª Liga, com duas vitórias e um empate, sendo o melhor registo da temporada para o grupo de Hélder Cristovão, que encara a eliminatória da Taça de Portugal diante do V. Guimarães como uma oportunidade de continuar o bom momento."Vamos disputar a eliminatória e ser competitivos. Sabemos que Vitória é favorito, mas não vamos dar a eliminatória de mão beijada", frisou o técnico dos durienses, porém, admitindo que os argumentos dos conquistadores são outros, o que torna o oponente "mais forte" no papel.Contudo, a esperança, tal como diz o ditado, é a última a morrer e o ex-internacional acredita numa boa exibição e na passagem aos quartos-de-final da prova rainha: "O Vitória é favorito, mas queremos desfrutar do jogo e esperar o que a sorte também nos pode dar, sem esquecer que queremos ser muito competitivos. Este jogo faz parte do nosso processo de consolidação e crescimento"."O Vitória joga bem e o empate conseguido em Braga, na última jornada, pode dar uma motivação extra, mas nós estamos preparados para o jogo e vamos, como disse, discutir a eliminatória", concluiu Hélder Cristóvão sobre um adversário que até traz boas memórias ao Penafiel, uma vez que os penafidelenses derrotaram os minhotos da Taça de Portugal no último encontro entre os dois, em 2015/16.O Penafiel visita o V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, pelas 20h15 desta quinta-feira.