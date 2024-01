Hélder Cristóvão após derrota com o Vitória na Taça: «Quisemos ser competitivos e fomos»

Hélder Cristóvão não deixou de salientar a boa imagem que a sua equipa deixou esta quinta-feira no duelo com o V. Guimarães, apesar da derrota porque ditou o afastamento dos durienses da competição."Quisemos ser competitivos e fomos. Aproveitámos bem alguma lentidão do Vitória na primeira parte para consolidarmos o nosso jogo. Só nos últimos 15 minutos da primeira parte o Vitória nos empurra para trás, mas sem criar grande perigo. Na segunda parte, há muito mérito do Vitória. Foi muito mais acutilante nas suas ações. Tem outro ritmo de jogo e empurrou-nos. Não abdicámos de atacar e ainda tivemos duas oportunidades. Levámos daqui a consolidação do nosso processo, num jogo de boa organização", afirmou o treinador dos penafidelenses.E concluiu: "Queremos consolidar a transição ofensiva e manter esta organização defensiva. A linha de cinco defesas permite-nos mais movimentos interiores. Hoje, foi um teste importante contra uma equipa bem trabalhada, que nos criou dificuldades. Mas fomos assertivos naquilo que fizemos. Interessava-nos hoje dar uma boa imagem e promover alguns jogadores".