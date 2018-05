Continuar a ler

A mesma nota dá conta do percurso do jogador, de 29 anos, no clube, "a caminho da quarta temporada", precisando que "contabiliza mais de uma centena de jogos e 11 golos marcados, fazendo parte do lote de capitães do Penafiel".



Em 2017/18, João Paulo foi o quarto jogador mais utilizado do Penafiel na II Liga, com 2.783 minutos (numa lista liderada pelo guarda-redes Ivo Gonçalves, com 3.110), repartidos por 30 dos 38 jogos da prova, nos quais viu 11 cartões amarelos, tendo ainda anotado quatro golos. A mesma nota dá conta do percurso do jogador, de 29 anos, no clube, "a caminho da quarta temporada", precisando que "contabiliza mais de uma centena de jogos e 11 golos marcados, fazendo parte do lote de capitães do Penafiel".

O defesa João Paulo renovou o contrato com o Penafiel por duas temporadas, anunciou em comunicado o clube da 2.ª Lig."A administração da FC Penafiel - SDUQ e o central João Paulo chegaram a acordo para o prolongamento do contrato que liga as partes, com a duração de duas temporadas", pode ler-se na informação publicada na página oficial do Penafiel na Internet.