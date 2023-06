João Silva é alvo para reforçar a ala esquerda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Confirmada a continuidade de Hélder Cristóvão no comando técnico do Penafiel, a direção duriense foca agora atenções na construção do plantel para a próxima temporada. Um dos nomes em cima da mesa, sabe Record, para reforçar o clube é João Silva, lateral-esquerdo que representou o Caldas nas últimas duas épocas.

Apesar do acordo ainda não estar fechado, tudo indica que o esquerdino, de 25 anos, terá em Penafiel a sua primeira oportunidade nos campeonato profissionais. Antes das duas épocas no Caldas, João Silva passou pelo U. Leiria, Ginásio de Alcobaça, Armacenenses e Sertanense.

Com muitos dossiês para resolver em relação à próxima época, são já certas as saídas de Caio Secco, Édi Semedo e Silvério, que acabaram contrato, bem como de Rodrigo Valente e Tipote, que voltam aos clubes de origem.