Jogadores que testaram positivo à Covid-19 já regressaram aos treinos

Os jogadores do Penafiel que testaram positivo à Covid-19 já regressaram aos treinos esta segunda-feira, enquanto os restantes, que estiveram em isolamento, regressam esta terça-feira. Os durienses ainda enfrentam um surto do novo coronavírus que atingiu 15 elementos no seio do clube, o que obrigou ao adiamento de três partidas, a contar, respetivamente, para a 18ª, 19ª e 20ª jornadas da Liga Sabseg, contra Sp. Covilhã, UD Oliveirense e Vilafranquense.





Entretanto, Vinícius e Capela fizeram treino condicionado, ao passo que Vasco Braga, Ludovic e Mateus estão lesionados e fazem tratamento no posto clínico dos penafidelenses.