Júnior Franco é reforço para 2020/21

O Penafiel anunciou, esta sexta-feira nas redes sociais e no site oficial, a contratação do médio português Júnior Franco ao Mafra.





O jogador, que para além de atuar no meio campo também pode jogar a defesa central, participou em 25 partidas na última temporada.Júnior Franco, que fez grande parte da formação no V. Guimarães, torna-se assim no quinto reforço para Pedro Ribeiro.Filipe Silva