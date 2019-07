Léo Navacchio é reforço do Penafiel

O Penafiel anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Léo Navacchio, guarda-redes que atuava no Portimonense. O brasileiro é o segundo reforço dos durienses, isto depois de Luís Ribeiro ter sido apresentado durante o dia de segunda-feira.O jogador chegou a Portugal há quatro temporadas, mas nunca se conseguiu assumir como titular. No conjunto de Portimão realizou 19 jogos no período referido.A chegada de Léo Navacchio aumenta para sete o número de reforços do Penafiel.: D.M.