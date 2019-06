Ludovic renova com o Penafiel por duas épocas

O Penafiel anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com Ludovic para a renovação do vínculo existente por mais duas temporadas. O extremo, de 28 anos, estava em final de contrato com os durienses, mas irá manter-se ligado ao emblema do Vale do Sousa pelo menos até 2021.





Na última época, recorde-se, Ludovic realizou 36 partidas pelo Penafiel e marcou três golos.