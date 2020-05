Luís Ribeiro revalorizou-se

Titular da baliza do Penafiel com 22 jogos realizados esta temporada, Luís Ribeiro voltou a ter uma época de regularidade em termos de minutos de jogo, o que já não acontecia desde as temporadas 2013/14 e 2014/15, onde fez 27 e 45 partidas, respetivamente, pela equipa do Sporting B.





Por outro lado, o guarda-redes, de 28 anos, não era de longe um dos mais batidos da 2ª Liga, o que também ajuda a perceber a aposta de Miguel Leal no seu camisola 1 nesta que foi a época de estreia do guardião nos durienses depois de sair do Estoril.