Mateus não vai continuar no Penafiel

A passagem de Mateus pelo Penafiel está perto de chegar ao fim. O experiente avançado vê o seu vínculo a findar no próximo mês e não está nos planos do técnico Pedro Ribeiro para o planeamento da próxima temporada.





Ainda que tenha protagonizado uma fase inicial de época a bom nível, o internacional angolano, de 36 anos, lesionou-se em novembro e só voltou a participar em duas partidas, nas quais apenas entrou nos minutos finais, ante Cova da Piedade e Feirense.Já Filipe Ferreira vai seguir mais uma temporada com as cores durienses vestidas. O acordo foi oficializado ontem, isto depois de anunciadas as renovações do treinador Pedro Ribeiro e do médio João Amorim.