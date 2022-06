Mica Silva assina por uma época com o Penafiel

Mica Silva, médio ex Farense, assina contrato de 1 temporada com l FC Penafiel. ?



Bem-vindo @micaelsilva10_ #penafielemmarcha pic.twitter.com/dPnKfmSDX1 — FC Penafiel (@fcpenafiel) June 18, 2022

O Penafiel continua bastante ativo no mercado de transferências e apresentou, este sábado, Mica Silva, jogador que atuava no Farense. O médio assinou um contrato válido por uma época.Com o ingresso nos durienses, Mica Silva está de regresso ao norte do país, isto depois de ter alinhado pelo Feirense em 2020/21. O jogador conta ainda com passagens por Sp. Covilhã, União da Madeira, Zawisza Bydgoszcz, da Polónia, e Portimonense, onde se estreou como sénior.Na temporada passada, Mica Silva apontou um golo em 26 encontros.