Miguel Leal: «O nosso campeonato não é este»

Miguel Leal considera que o golo apontado pelo Sp. Braga no primeiro minuto frente ao Penafiel () afetou a equipa duriense. Ainda assim, o técnico deu os parabéns à sua equipa pela resposta que deu ao longo do jogo."Sabíamos que íamos defrontar um adversário valoroso, com excelentes valores, e logo no primeiro minuto sofrer um golo daqueles pôs-nos logo em sentido. Mas queria valorizar a atitude da equipa, pois podíamos encolher-nos ou jogar o jogo pelo jogo, como fizemos.Em termos de construção e qualidade jogo, estivemos bem, faltou-nos alguma agressividade defensiva, algo que melhorámos na segunda parte.Queríamos ganhar, mas sabíamos que seria muito difícil, mesmo que o conseguíssemos hoje. O nosso campeonato não é este e espero que as lesões nos deixem e os jogadores possam aparecer", disse depois do jogo.