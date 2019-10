Miguel Leal: «Vamos lutar com uma espada de pau e o Sp. Braga com uma espada de aço»

Penafiel e Sp. Braga iniciam a sua participação na edição 2019/20 da Taça da Liga esta segunda-feira. Na antevisão da partida, Miguel Leal, treinador dos penafidelenses, atribuiu o favoritismo aos minhotos, mas assumiu o desejo de fazer um bom resultado.O técnico do Penafiel começou por explicar a forma como a sua equipa olha para a competição. "Fundamentalmente queremos que a equipa cresça, é uma oportunidade de jogarmos com um grau de dificuldade maior. Podemos competir com equipas mais organizadas e com outros argumentos técnicos. Para nós será uma aprendizagem.", disse.Salientado o facto de que o Penafiel trabalha sempre da mesma forma, independentemente do adversário, Miguel Leal fez uma análise ao adversário desta segunda-feira: "O Sp. Braga é uma excelente equipa, recheada de excelentes jogadores. Mesmo alterando muitos jogadores continua a ser uma boa equipa, tem uma boa ideia de jogo. O Sp. Braga está no seu melhor momento de resultados e o jogo vai pender sempre mais para o lado deles. No entanto, sabemos que o jogo de futebol é pródigo em surpresas. Vamos lutar com uma espada de pau e o adversário com uma espada de aço, mas vamos estar concentrados e determinados. Temos de estar preparados, independentemente dos jogadores com que o Sp. Braga se apresentar. Trabalhamos em função das ideias do adversário e temos de nos saber adaptar durante o jogo. O Sp. Braga vai ter mais bola, mas quando a tivermos também vamos tentar criar oportunidades e chegar ao golo".O treinador concluiu referindo que o fator casa não será muito importante e que não acredita que um bom resultado possa ter consequências positivas para os jogos do campeonato. "Não acredito que um bom resultado neste jogo tenha grande influência nos resultados no campeonato, acho que isso pode acontecer mais em termos de qualidade de jogo. Isso é que nos vai permitir ganhar mais jogos no futuro. Às vezes quando acontecem vitórias com adversários mais fortes as equipas relaxam no campeonato, portanto o que eu quero é que a equipa cresça e melhore em termos de qualidade de jogo", rematou.A partida entre Penafiel e Sp. Braga está agendada para as 20h15.