Objetivo é colher pontos da Amoreira

Armando Evangelista tem todo o grupo de trabalho à disposição para o jogo desta quarta-feira, na Amoreira. José Gomes, que regressou aos relvados no último jogo, depois de uma longa ausência, devido a lesão, é mais uma opção que poderá mesmo entrar nas cogitações do treinador para o onze inicial.Depois de ter fechado o ano com uma derrota caseira, diante do Farense, o Penafiel tem agora um teste difícil com um dos adversários mais cotados do campeonato e a palavra de ordem é não facilitar.Já Gustavo Costa, médio de 23 anos, vai viver este jogo de forma diferente.O jogador brasileiro rescindiu contrato com o Estoril, no último dia do ano, e está de regresso à equipa penafidelense, na qual atuou na temporada passada, por empréstimo do Portimonense.